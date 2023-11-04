السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم تعمم مقررات شهر نوفمبر على مدارس الجمهورية (صور)

رضا حجازي
رضا حجازي

قامت المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية باعلان مقررات شهر نوفمبر في جميع الصفوف الدراسية بداية من الابتدائي حتى الثانوي.

واعلنت المدارس عن المقررات الدراسية في جميع المواد مطالبة المدارس بالالتزام بالمقررات الدراسية والالتزام بها من أجل امتحان الشهر في هذا السياق تنشرها الدستور كاملة.

وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد حيث  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
 

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 علي أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.
 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا وتستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما وهذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

مقررات نوفمبر منهج نوفمبر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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