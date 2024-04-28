بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، بعد اتهام شيخ لها بالزنا، خلال تعليقه على طلاق الببلاوي 11 مرة من زوجها الحالي.

وقالت وهبة في لايف، على فيسبوك: "أدافع عنها في الله ومبحبش اللي بييجي على الولايا، الشيخ وصل به الأمر يتهمها بحكم الزنا، وما قاله ليس على نهج سيدنا النبي، وأنا بحب الأزهر ورجال الدين، حبًا جمًا، لكن الشيخ طالع من منبر إعلامي ويقول أمور تتعارض مع الخطاب الديني المعتدل، ولا يتوافق مع نهج النبي".

وتحدت بسمة، الشيخ، أن يأتي بشهود يثبتوا حكم الزنا، قائلة: "هات لي 3 شهود غيرك يأكدوا حكم الزنا الذي قلته، أنت كنت ضيف وعاوز تعمل ترند، حتى لو على حساب اتهام الناس بالزنا، لكن ثبوت الزنا يكون إما بأربعة شهود أو بإقرار".

وأوضحت بسمة أن الشيخ نسب لميار الببلاوي كلام لم تقله، مؤكدة أن ميار لم تأت بمحلل لتعود لزوجها، كما ادعى الشيخ، مردفًا: “ميار مقالتش إنها جابت محلل، سألتها قالت لا، فحضرتك جبت الكلام ده منين، اتهامك لها باطل، وتذكر قول الله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

كما وجهت بسمة رسالة لابن ميار الببلاوي تطالبه فيها بدعم أمه بدلًا من مقاطعتها، قائلة: "أمك ملهاش غيرك مينفعش تقاطعها وبلاش الجلد، أنت راجلها مفروض تطلع تدافع عنها، واللي يكلمك تحط صوابعك الاتنين في عينيه، بر أمك عشان ربنا يكرمك، طول ما أنت منزل دموعها مش هتفلح في حاجة في الدنيا".

كان الشيخ محمد أبوبكر، قال في لايف له على "فيسبوك"، إن ما فعلته ميار الببلاوي بالعودة لزوجها عن طريق محلل هو "زنا"، وخرجت ميار الببلاوي في لايف ترد على الشيخ بوثائق زواجها وطلاقها وتؤكد أنها لم تستخدم محلل، بل كانت زيجاتها تستمر لفترة طويلة، وهناك فترات طويلة وعدد من السنوات بين كل زواج وآخر، وأن زوجها عاد إليها مرة أخرى بعد وفاة والدتها عندما شعر بحزنها.

وانتهى اللايف بانهيار ميار الببلاوي، حيث وقعت مغمى عليها، وحاولت رفيقاتها إفاقتها، وأعلنت ميار بعد ذلك اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الشيخ محمد أبوبكر.