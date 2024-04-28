الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، بعد اتهام شيخ لها بالزنا، خلال تعليقه على طلاق الببلاوي 11 مرة من زوجها الحالي.

 

وقالت وهبة في لايف، على فيسبوك: "أدافع عنها في الله ومبحبش اللي بييجي على الولايا، الشيخ وصل به الأمر يتهمها بحكم الزنا، وما قاله ليس على نهج سيدنا النبي، وأنا بحب الأزهر ورجال الدين، حبًا جمًا، لكن الشيخ طالع من منبر إعلامي ويقول أمور تتعارض مع الخطاب الديني المعتدل، ولا يتوافق مع نهج النبي".

وتحدت بسمة، الشيخ، أن يأتي بشهود يثبتوا حكم الزنا، قائلة: "هات لي 3 شهود غيرك يأكدوا حكم الزنا الذي قلته، أنت كنت ضيف وعاوز تعمل ترند، حتى لو على حساب اتهام الناس بالزنا، لكن ثبوت الزنا يكون إما بأربعة شهود أو بإقرار".

 

وأوضحت بسمة أن الشيخ نسب لميار الببلاوي كلام لم تقله، مؤكدة أن ميار لم تأت بمحلل لتعود لزوجها، كما ادعى الشيخ، مردفًا: “ميار مقالتش إنها جابت محلل، سألتها قالت لا، فحضرتك جبت الكلام ده منين، اتهامك لها باطل، وتذكر قول الله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

 

كما وجهت بسمة رسالة لابن ميار الببلاوي تطالبه فيها بدعم أمه بدلًا من مقاطعتها، قائلة: "أمك ملهاش غيرك مينفعش تقاطعها وبلاش الجلد، أنت راجلها مفروض تطلع تدافع عنها، واللي يكلمك تحط صوابعك الاتنين في عينيه، بر أمك عشان ربنا يكرمك، طول ما أنت منزل دموعها مش هتفلح في حاجة في الدنيا".

 

كان الشيخ محمد أبوبكر، قال في لايف له على "فيسبوك"، إن ما فعلته ميار الببلاوي بالعودة لزوجها عن طريق محلل هو "زنا"، وخرجت ميار الببلاوي في لايف ترد على الشيخ بوثائق زواجها وطلاقها وتؤكد أنها لم تستخدم محلل، بل كانت زيجاتها تستمر لفترة طويلة، وهناك فترات طويلة وعدد من السنوات بين كل زواج وآخر، وأن زوجها عاد إليها مرة أخرى بعد وفاة والدتها عندما شعر بحزنها.

وانتهى اللايف بانهيار ميار الببلاوي، حيث وقعت مغمى عليها، وحاولت رفيقاتها إفاقتها، وأعلنت ميار بعد ذلك اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الشيخ محمد أبوبكر.  

 

موضوعات متعلقة:

ميار الببلاوى لـ"العرافة: "اتطلقت 11 مرة من زوجى الحالى"

بسمة وهبة ميار الببلاوي الببلاوي طلاق الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر

مواد متعلقة

داعية يكشف عن آية تعلم المؤمن التفويض لله

دعمًا لغزة.. الجامعات الأمريكية تربك البيت الأبيض

مراسل "القاهرة الإخبارية": غزة تعتمد بشكل رئيسى على الشاحنات المصرية القادمة من المعبر

"الدستور" تتبنى تنظيم حملة مقاطعة للقضاء على ارتفاع الأسعار

عاجل.. الباز: مصر لم ولن تتورط فى أى اتفاقات مع إسرائيل ودفعنا فاتورة باهظة

عاجل.. الباز: مصر تضم لاجئين من 135 دولة ولا بد من وزارة تدير شئونهم

الباز يدعو المسئولين لإنقاذ متحف نبيل درويش من الهدم

الباز: من يبالغ فى أسعار السلع مكسبه "حرام".. والمقاطعة تحل 80% من المشكلة

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة