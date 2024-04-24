عاجل.. الباز: مصر لم ولن تتورط فى أى اتفاقات مع إسرائيل ودفعنا فاتورة باهظة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن موقف مصر من أحداث غزة أرهقها اقتصاديا ودفعت فاتورة باهظة في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية، ومصر البلد الوحيدة التي أرهقت بسبب هذه الحرب، وطوال الوقت تواجه دعايا وحروب نفسية، آخرها ما ادعته صحيفة أمريكية بأن مصر قد تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مصر لم ولن تتورط في أي اتفاقات مع إسرائيل، ومصر واقفة لإسرائيل زي اللقمة في الزور في موضوع غزة، وتتحمل في سبيل ذلك فاتورة باهظة".

وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفى نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية الكبرى، بادعاء أن مصر قد تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح.

وأكد رشوان على الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي.

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