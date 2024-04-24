الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: من يبالغ فى أسعار السلع مكسبه "حرام".. والمقاطعة تحل 80% من المشكلة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

حذر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من أن التجار لن يستسلموا لحملات المقاطعة التي أدت لخفض سعر السمك بنسبة تتراوح بين 50% و70%، وسيحاولون القيام بهجمة مرتدة لفك هذه المقاطعة.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الناس اللي بتبالغ في أسعار السلع مكسبها حرام، والتجار عندهم تكتيكات لفك المقاطعة، منها تقدم تخفيضات بشكل معين، أو نشر شائعات، لهذا نحتاج إلى الصبر وتنظيم المقاطعة".

وأردف: "المقاطعة لازم تكون منظمة، والقائمين عليها يبقوا فاهمين، حتى لا نقاطع سلعة ونضغط على سلعة أخرى".

وأكد أن المقاطعة يمكنها أن تساهم  في حل 80% من مشكلة الأسعار في مصر، وأن هذا الدور تأخر المواطنون فيه كثيرًا".

ودعا الباز، لتنظيم حملات المقاطعة، على السوشيال ميديا، حتى لا تضيع، كما دعا توسيع ركعة حملات المقاطعة سواء في السلع مثل البيض والدواجن واللحوم، أو في المحافظات.

 

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