الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ليس من أجل السلام".. لماذا يطالب الإسرائيليون بتغيير حكومة نتنياهو؟

نتنياهو
نتنياهو

قال أمير مخول الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو متهم من الشارع الإسرائيلي بعرقلة صفقة تبادل المحتجزين، لأنه لا يريد الصفقة ولا يستطيع الالتزام بها.

وأضاف مخول، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يتحدث عن أن الانتصار على بعد خطوة، لكن الخطوات تطول ولا يوجد انتصار.

ولفت إلى أن عملية رفح لن تكون هجومًا شاملًا إلا إذا جن جنون نتنياهو وحكومته، لأنه ستتم مضاعفة عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وأردف أن نتنياهو إذا لم يصل لمبتغاه لا الإفراج عن المحتجزين ولا القضاء على قادة حماس، سيكون عليه أن يترك الحكم، لهذا إسرائيل في ورطة، والنداءات لتغيير الحكومة ليس من أجل السلام، ولكن من أجل إدارة الحرب وتحقيق الأهداف.

اقرأ أيضًا:

مظاهرات فى تل أبيب تطالب بانتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين

نتنياهو إسرائيل المحتجزين القاهرة الإخبارية عملية رفح

مواد متعلقة

الباز: عائلة صلاح السعدنى مدينة باعتذار للصحفيين والإعلاميين

متحدث الوزراء يكشف السبب الحقيقى وراء حصر أعداد اللاجئين فى مصر

"القاهرة الإخبارية" ترصد  أصداء هجوم أصفهان فى الداخل الإسرائيلى

خبير عسكرى: توسيع جبهة الصراع بيد إسرائيل وليس إيران ووكلائها

القاهرة الإخبارية: آلاف الفلسطينيين مفقودون والأعضاء البشرية منتشرة فى الشوارع

القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على لبنان تسفر عن قتلى وإصابات

حزب الله يدمر التجهيزات التجسسية فى موقع حانيتا

الباز يطالب الحكومة بعدم قطع الكهرباء يوم عيد القيامة

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات من بوابة فولهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟