السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: توسيع جبهة الصراع بيد إسرائيل وليس إيران ووكلائها

الصراع بين إسرائيل
الصراع بين إسرائيل وإيران

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الردع الإسرائيلي لم يتحقق مع حركة حماس، لأن عناصرها مختبئون تحت الأرض ويرفعون شعار النصر أو الاستشهاد، ونجحوا في إرباك واستنزف إسرائيل لفترة 6 أشهر، ولم تحقق إسرائيل إلا القتل الهمجي، أما أمام إيران فتحقق الردع الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران أرسلت طيرانًا مسيرًا غير مزود بقذائف، ما يثبت أن هناك ردعًا إسرائيليًا، لكن طالما أن إسرائيل تجرأت على أرض إيرانية، ستحاول طهران مساعدة المحور لإبقاء إسرائيل تحت الرعب.

ولفت إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، بهجومها على السفارة الإيرانية في سوريا، لكن الأمر انتهى بالرد الإيراني والرد الإسرائيلي، وتوسيع جبهة الصراع هو أمر بيد إسرائيل وليس إيران ووكلائها، فإسرائيل لديها صناعات عسكرية متطورة بالتعاون مع أمريكا، لكن الرد الإسرائيلي كان خجولًا.

الردع الإسرائيلي حماس الأرض القاهرة الإخبارية السفارة الإيرانية

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