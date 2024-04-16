الباز يكشف حقيقة تلقى مصر أموالًا مقابل وجود اللاجئين

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه لا يمكن لأحد يتحدث عن إخراج اللاجئين من مصر ولا يطالب بأمر مثل هذا لأنه ليس أخلاقيًا ولا إنسانيًا ولا سياسيًا ممكن مصر تتخذ قرارًا لإخراج اللاجئين.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، إنه يوجد في مصر قرابة الـ10 ملايين لاجئ، ولهذا طالب بإنشاء وزارة في مصر لإدارة شئون اللاجئين، مردفًا: "لا بد من وزارة وتبقى وزارة دولة لشئون اللاجئين مؤقتة، لحل التكدسات التي نشأت في بعض الأماكن، هناك شوارع وأحياء في مصر كلها من جنسية معينة، اللاجئون على دماغنا، لكن بالأصول والقواعد والقوانين".

وأردف: "مينفعش الحكومة تترك موضوع اللاجئين، والناس بتعاني في مناطق معينة بسبب اللاجئين، مثل فيصل وحدائق الأهرام وفي زايد، تلك المناطق أصبح فيها خلل بسبب تركز عدد من اللاجئين فيها".

ونفى الباز، ما يتردد عن أن مصر أخذت أموالًا مقابل وجود اللاجئين، مؤكدًا أنه محض كذب، وتابع: "مصر لم تأخذ أموالًا مقابل وجود اللاجئين، ولكنها حصلت على منح وقروض ميسرة لتحافظ على استقرار الوضع الاقتصادي، ومصر حصلت من الاتحاد الأوروبي على 8 مليارات دولار، وأخذت منحة مليار يورو فقط أما الباقي قروض، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يخشى انفجار الأوضاع حتى لا يتوجه كل ملايين اللاجئين للاتحاد الأوروبي".

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