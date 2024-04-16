الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة شيرين سيف النصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

نعى الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الفنانة  شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا السبت.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الفنانة شيرين سيف النصر تركت نفسها للموت، وقبل وفاتها كانت مضربة عن الطعام، بسبب تأثرها بوفاة والدتها.

وأضاف: "شيرين كانت فتاة أحلام كل الشباب، لكنها كانت معتمدة على والدتها وبعد وفاة والدتها اكتئابها زاد، وكانت تنام باليومين، وترفض الطعام، وتقول هصحى أشوف مين".

وختم الباز: "لو فيه مشكلة بلاش نسيب نفسنا للموت، والاستسلام للهلاك، الحياة غالية وكويسة، ربنا يحمي الناس جميعًا، وربنا يتولاها برحمته".

 

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