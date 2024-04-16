الباز يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة شيرين سيف النصر

نعى الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا السبت.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الفنانة شيرين سيف النصر تركت نفسها للموت، وقبل وفاتها كانت مضربة عن الطعام، بسبب تأثرها بوفاة والدتها.

وأضاف: "شيرين كانت فتاة أحلام كل الشباب، لكنها كانت معتمدة على والدتها وبعد وفاة والدتها اكتئابها زاد، وكانت تنام باليومين، وترفض الطعام، وتقول هصحى أشوف مين".

وختم الباز: "لو فيه مشكلة بلاش نسيب نفسنا للموت، والاستسلام للهلاك، الحياة غالية وكويسة، ربنا يحمي الناس جميعًا، وربنا يتولاها برحمته".

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