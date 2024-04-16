الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد ضخ 50 مليار دولار.. الباز يكشف متى تنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الناس توقعت انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خاصة بعد ضخ ما يقرب من 50 مليار دولار في البنوك، سواء من قرض صندوق النقد الدولي، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من الإمارات، أو الاتحاد الأوروبي.

وأشار الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الأسعار لن تعود لطبيعتها قبل 3 أو 4 شهور، حتى يظهر أثر الأموال التي ضُخت، مردفًا أن المرحلة الأولى في حل أزمة الأسعار، أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع، وهو ما حدث بالفعل، تمت فرملة زيادة الأسعار، أما تراجعها فيستغرق وقتًا.

وأردف: "هناك سلع كثيرة قلت، وتراجع سعرها حتى لو تراجعات طفيفة في أسعار السلع، ولا توجد زيادات جديدة وهذه مرحلة مهمة لحل الأزمة".

وأوضح أن الأسعار لم تتراجع بسعر كبير، لأن التجار اشتروا الدولار بسعر 70 جنيهًا وخسروا كثيرًا جدًا، وبعضهم خزن السلع ويرفض بيعها، حتى لا يخسر الأموال التي دفعها، لكن على الجانب الآخر، الناس لا تشتري بانتظار تراجع الأسعار، وهو ما سيحدث خلال أشهر قليلة.

الباز الاتحاد الأوروبي الأسعار توقف الأسعار عن الاتفاع الدولار

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