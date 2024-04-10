أسامة الأزهري: بداخلي طفل يفرح بالعيدية ومازالت أصر على أخذها من أساتذتي

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن العيدية تدخل السرور على الأطفال، وهي من العادات المحببة، وفيها معنى نبوي وإنساني حنيف، خاصة أن الأشد احتياجا للشعور بفرح شعائر الله هم الأطفال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "البيت" على قناة الناس: "زمان كنا بناخد العيدية ودلوقتي لازم نعطيها وندخل السرور على الناس، بداخلنا طفل يريد العيدية مهما كبر في السن".

وحكى موقفا طريفا، أنه عند تهنئته أساتذته بالعيد، يداعب بعضهم ويطلب منه العيدية ويلح على أخذها، مردفا: "أقول له مازلت زي زمان منتظر العيدية، يقولي كبرت، لكني أصر على أخذها، بداخلي طفل صغير أفرح بالعيدية، وأطلب زيادتها مع مرور السنين".