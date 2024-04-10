أسامة الأزهري: القرآن يقدس الحياة والإنسان لم يخلق ليموت

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، فكرة برنامجه "ومن الحب حياة" وكيف رصد البرنامج أفكارًا إيجابية خلال شهر رمضان.

وقال خلال لقائه ببرنامج "البيت" على قناة الناس، إنه على مدى سنتين كان يحرص على إلقاء نظرة على عالم السوشيال ميديا، الذي يصنع عقول العالم، وكان يلفت نظره عدد من المقاطع المدهشة التي فيها مشاهد إنسانية ونبل وخلق، وصدق، ومشهد من معاني الأمومة أو إغاثة الملهوف.

أسامة الأزهري: السوشيال ميديا حافلة بالكنوز.. فتشوا عن كل جميل

وأردف: "كنت انسخ الروابط، وأقول إن السوشيال فيه كثير من الضرر لكنه حافل أيضًا بكنوز تبرز معاني وقيم إنسانية في منتتهى العجب، وعندما اقترب رمضان، بدأت أخذ مل مجموعة مقاطع متشابهة وأقدمها للمشاهدين، كنوع من الاشتباك مع وسائل العصر، وتفتيش عن كل نافع وجميل وسط عالم من الضباب، ودق ناقوس ولفت نظر المشاهدين لعدد من القيم الجميلة التي أصبحت باهتة وغائبة في عالم اليوم".

وتابع: "كان يستوقفني اهتمام القرآن الكريم أنه يقدس الحياة، وأن الإنسان لم يخلق ليموت، خلق الله الإنسان في عالم الذر، وأراد لنا أن نعبر الحياة الدنيا، يموت الجسد وتظل الروح في عالم البرزخ ثم عالم الحساب ثم جنات النعيم، والقرآن قفز من تعظيم الحياة إلى الإحياء، وإمداد كل شئ بالحياة، ويحثني ألا أترك شئ من الأكوان حولي، وحديث امرأة دخلت النار في هرة، يوجهني أن أحيي هذا الكائن، وأرجو أن يكون البرنامج وصل الطاقة والمعنى".

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