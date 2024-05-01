أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، حركة حماس على قبول مقترح هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإرسال قوات إلى مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.

وقال بلينكن، الذي يقوم بجولته الإقليمية السابعة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر، خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب: "حتى في هذه الأوقات الصعبة للغاية، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى الوطن- وتحقيقه الآن"، مضيفًا: "والسبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك هو حماس"، حسب وكالة "فرانس برس".

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في وقت لاحق اليوم، مع نتنياهو المتشدد للضغط على دعوات الولايات المتحدة لهدنة، وتقديم المزيد من المساعدات لغزة وتوفير حماية أفضل للمدنيين.

وقبل ساعات من وصول بلينكن إلى تل أبيب في وقت متأخر من الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء اليميني بإرسال قوات برية إسرائيلية إلى رفح على الرغم من المخاوف الدولية على سلامة 1.5 مليون فلسطيني يحتمون في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة.

وقال مكتب نتيناهو لعائلات بعض المحتجزين الذين ما زالوا في غزة: "سوف ندخل رفح، وسنقضي على كتائب حماس هناك باتفاق أو بدونه".

وجاءت تصريحات نتنياهو في الوقت الذي تدرس فيه حماس أحدث خطة لهدنة مقترحة في محادثات القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين وأمريكيين.

وقالت الحركة الفلسطينية: "إنها تدرس خطة لوقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا، وتبادل عشرات المحتجزين مقابل أعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين".

وقال مصدر في حماس: "إن حماس، التي عاد مبعوثوها من القاهرة إلى قاعدتهم في قطر، ستناقش الأفكار والاقتراح"، مضيفًا: "نحن حريصون على الرد في أسرع وقت ممكن".

وذكرت قناة "القاهرة نيوز"، في وقت سابق، أن مفاوضي حماس من المقرر أن "يعودوا برد مكتوب".

وقال مسئول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس": إن الحكومة "ستنتظر الإجابات حتى مساء الأربعاء" ثم "تتخذ قرارًا" بشأن إرسال مبعوثين إلى القاهرة.

وفي تصريح للصحفيين قرب العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء، حض بلينكن حركة حماس على القبول سريعًا بمقترح الهدنة، مؤكدًا "لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل حان الآن".

وأضاف: "نود أن نرى في الأيام المقبلة هذا الاتفاق يتم تنفيذه".

طريق مساعدات جديد لغزة

وشهد بلينكن أول قافلة شاحنات أردنية محملة بالمساعدات متجهة إلى غزة عبر معبر إيريز الذي أعادت إسرائيل فتحه.

وأضاف: "إنه تقدم حقيقي ومهم، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به".

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أنه إذا لم يتم التدخل العاجل، فإن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وخاصة في المناطق الشمالية التي يصعب الوصول إليها.

وقالت قبرص إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء رصيف عائم شيدته الولايات المتحدة على ساحل غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو نقطة الانطلاق "للممر البحري" المخطط له.

وقال بلينكن إن الرصيف "سيزيد المساعدة بشكل كبير" لكنه ليس "بديلًا" لزيادة الوصول البري.