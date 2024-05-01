الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

على رأسها هدنة قطاع غزة.. بلينكن يصل تل أبيب بجدول مزدحم

وزير الخارجية الأميريكي
وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تل أبيب بجدول زاخم بالتطورات، لإجراء محادثات على وقع ترقب دولي لاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل حول هدنة في قطاع غزة.

وهبط الوزير الأمريكي مطار بن جوريون الإسرائيلي، بينما تظاهر المئات مغلقين الطرقات أمام مقر قيادة كيريا العسكري في تل أبيب مطالبين بالإفراج عن الأسرى التي تحتجزهم حركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، لنقاش مقترح مصر حول الهدنة في غزة قبل إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات.

فيما يأتي اللقاء في حين جددت واشنطن تأكيد التزامها بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح الأسرى ويسمح باتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات.

كما يتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أنها لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من شأنها أن تعالج مخاوفها، وهي نقطة خلاف عالقة منذ أسابيع بين الحليفين، خصوصا وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن في وقت سابق من الثلاثاء، بالمضي قدما في العملية على الرغم من القلق الدولي بشأن مصير أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة.

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