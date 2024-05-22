ماذا يحدث فى إيران بعد مصرع رئيسى؟ .. تقرير غربي يوضح

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على وفاة الرئيس الإيراني اإبراهيم رئيسي والحدث الذر أثار جدلا كبيرا في إيران وخارجها، مشيرة إلى أن وفاة الرئيس دائما ما تكون لحظة ذات أهمية كبيرة ــ ولكن في إيران، حيث تستمر خمسة أيام من الحداد بعد مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد، من الصعب تحليل الطبيعة الدقيقة لتلك العواقب.

حقيقة الخليفة المحتمل للمرشد الإيراني

وقد وُصِف رئيسي بأنه الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ــ ولكن أيضا كشخصية ذات نفوذ محدود، وغالبا من قبل نفس المحللين.

وقد دفعت وفاته البعض إلى الإشارة إلى أن شيئا لن يتغير على الإطلاق، في حين يرى آخرون أن هذه قد تكون نقطة تحول، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الآن في غضون خمسين يوما.

وسط الكثير من عدم اليقين، ربما يكون من المفيد أن نكون واضحين بشأن مقدار ما لا نعرفه حقًا، لكن هناك بعض المؤشرات المفيدة في رئاسة رئيسي بشأن ما قد يحدث بعد ذلك، ولفهم هذه الأمور، تحدثت الجار يان مع محمد علي شعباني، محرر موقع Amwaj.media، وهو موقع إخباري يغطي شؤون إيران.

لم يكن إبراهيم رئيسي شخصية محبوبة في إيران، كما تعكس ديبا بارنت في هذه المقالة وهي تستمع إلى الناس في طهران - لكن هذا لا يعني أن منتقديه سيشعرون بالضرورة بالتفاؤل اليوم.

وقال محمد علي شعباني: “ستجد مشاعر مختلفة حول وفاته مثل الإيرانيين”، ولكن داخل شبكاتي الخاصة، ربما يكون هناك مزيج من الأشخاص الذين لا يرون أنه كان مؤثرا، مما يعني أنه لن يكون هناك اضطرابات هائلة - ولكن أيضا التوتر الكامن بشأن ما هو التالي".

وقال شعباني: “كان رئيسي محافظًا، قضى معظم حياته المهنية في القضاء وأشرف على عمليات إعدام جماعية”. "أنت لا تتحدث عن ديمقراطي ليبرالي".

وكان قد ولد رئيسي لعائلة متدينة في عام 1960، وحضر مدرسة شيعية عندما كان عمره 15 عاما، وفي هذا النعي الممتاز، كتب روبرت تيت أن حياته "تميزت بأحداث عنيفة".

وانضم إلى الاحتجاجات الحاشدة ضد الشاه المدعوم من الغرب عام 1979 والتي أدت إلى الثورة الإسلامية، وارتقى في الرتب كمدعٍ عام في طهران، وقد اتُهم بأنه أحد أربعة قضاة في "لجنة الموت" سيئة السمعة، التي أمرت بإعدام آلاف المعارضين في عام 1988.

وكان يُنظر إلى رئيسي على أنه مؤيد للسياسات القمعية خلال الاحتجاجات الحاشدة في عام 2009، وكأحد رعايا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (أعلاه).

وقد ترشح للرئاسة في عام 2017، لكنه تعرض لهزيمة كبيرة على يد الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.

وفي عام 2021، بعد تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية، ترشح مرة أخرى: مُنع روحاني وغيره من المرشحين المعتدلين المحتملين من الترشح، وفاز رئيسي بسهولة.