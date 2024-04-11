أمين الفتوى: روح الإنسان سر إلهى ووزنها 1 جرام

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الروح عبارة عن سر يسرى فى جسد الإنسان كما يسرى الماء فى العود الأخضر.

وأضاف خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، في رده على سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد، قائلًا: "كان فيه وزير صحة فرنسي عمل تجربة عن وزن روح الإنسان، وكشف أنها تساوى 1 جرام".

وأردف: "الروح كائن لطيف جدًا لكن وزنه خفيف جدًا، العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهى فيها الروح، وبعد خروج الروح، وكان ذلك خلال انتشار مرض السل".

وتابع: "الروح سر إلهي يسري في جسد الإنسان، وتستل من الجسد جزء في جزء، تخرج من القدم اليمنى أولا، ثم فى النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة، ومن خرجت روحه من جسده لا تعود إليه مرة أخرى".

وردا على كيف يشعر الميت بمن يزورؤ قبره، قال أمين الفتوى: "لو أضأت لمبة بتعمل شعاع على الأرض، الروح عندما تخرج تكون مثل اللمبة تترك أثرا متصلا بالجسد في المكان المدفون فيه، لا ينتهي تعلق الروح بالجسد نهائيا، وإنما ترد إلى الجسد ردا مختلف، فيشعر الجسد ببعض الأشياء، المغسَل يشعر بمن يغسله ويشعر ببرودة الماء وسخونتها، وعندما يوضع الجسد في القبر تظل الروح متعلقة به، وكلما زاره أحد فسلم عليه، رد عليه السلام، وكلما زاره أحد شعر به.