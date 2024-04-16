استشارى نفسى: 60% من أسباب غضب الزوجة على الزوج ناتج عن طفولتها

قال الدكتور عمرو شليل، استشاري الصحة النفسية، إننا بحاجة للتعامل مع بعض بتغافل حتى لا نصل لمرحلة متطورة من الغضب، لأن الكل لديه مشاكل من الطفولة وحتى الزواج، لكن بعد الزواج سقف توقعاتها يرتفع، وتظن أن الإساءات التي تعرضت لها منذ الطفولة ستعوض عنها.

وأضاف، خلال حديثه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أي طفل تعرض لإساءات في الطفولة، وهذه الإساءات تتحول للكبت وجزء من شخصيته، في جانب الدوافع، والتي تنقلنا للرغبات وتوصل الإنسان للانتقام والميول العدوانية.

60% من أسباب غضب الزوجة على الزوج ناتج عن طفولتها وليس عن المشكلة

ولفت إلى أنه وفقًا للدراسات فإن 60% من أسباب غضب الزوجة على الزوج ناتج عن طفولتها وليس عن المشكلة التي تنفعل عليه بسببها، لأن تكوين الشخصية نتاج المراحل العمرية المختلفة وأهمها مرحلة الطفولة.