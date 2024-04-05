الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد الطاهري يسلط الضوء على رواية "عناقيد الغضب" في "كلام محترم" (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

استعرض اليوم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامجه "كلام محترم" عبر “راديو 9090” رواية "عناقيد الغضب" والتي هي من أهم الروايات الأمريكية للكاتب الأمريكي جون شتاينبك، وهو أحد الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب.

أزمات الغرب 

وأكد أحمد الطاهري، أن التجربة الإنسانية لهذا الكاتب كانت صعبة للغاية، ولهذا عكس جميع أزمات حياته في هذه الرواية، وتناول في “عناقيد الغضب" أزمة الكساد التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حدث أزمة في الزراعة والبنوك، ولهذا فقد ملايين البشر وظائهم وديارهم بل وأرواحهم.

“عناقيد الغضب”

وتابع: "هذه الرواية منذ بدايتها تجعل القارئ يعيش في حالة الحزن الذي كان يعيش فيه المواطنين الأمريكان وقت أزمة الكساد، وهذه الرواية رصدت مشاهد واقعية في أزمة الكساد التي حدثت في أمريكا منذ ما يزيد عن 100 عام".

واستطرد: "هذه الرواية انفعال كاتب عاش هذه التجربة، واعترف بشكل صريح أنه بذل كافة جهوده ليحطم أعصاب القاريء، لذا أنصح الجميع بقراءة الرواية لنعرف عندما يواجه الغرب أزمات كيف يظهر وجهه الآخر؟".

أحمد الطاهري عناقيد الغضب كلام محترم أزمة الكساد في أمريكا راديو 9090

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