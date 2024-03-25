الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"عُرس الزين" رحلة في أعماق الرواية السودانية مع الطاهري في "كلام محترم"

عرس الزين
عرس الزين

في إطار البرمجة الرمضانية، يقدم الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف" ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،، برنامجه "كلام محترم" عبر أثير إذاعة الراديو 9090، حيث يتناول فيه أبرز الأعمال الأدبية المصرية.

في حلقة اليوم، استعرض الطاهري ملامح رواية "عرس الزين" للكاتب السوداني البارز الطيب صالح، مشيرًا إلى الشخصية المحورية في الرواية، الزين، الذي يتميز ببساطته وغرابة أطواره، وعلى الرغم من مظهره الذي يثير الرهبة، إلا أن الزين يحظى بحب ومودة الجميع في قريته.

الطاهرى يسلط الضوء على رواية "الجوع" وتجسيدها للمعاناة الإنسانية فى "كلام محترم"

كيف أثرت رواية "الجوع" في الأدب العالمي؟.. الطاهري ينقب في "كلام محترم"

وأضاف الطاهري أن الزين، الذي نشأ يتيمًا وتمتع بخصائص فريدة منذ ولادته، يُعد من الشخصيات البارزة في الرواية، حيث يُنظر إليه على أنه من المباركين أو الدراويش، وقد توجت قصته بزواجه من ابنة عمه الجميلة "نعمة"، مما جعله مثالًا للذوق الرفيع في اختيار الشريك، وأصبح يُعرف بأنه جالب الحظ للفتيات في القرية.

وأضاف أنه تُعد هذه الرواية واحدة من أشهر أعمال الطيب صالح، وتُظهر ببراعة تفاصيل الحياة الاجتماعية والثقافية في السودان.

عرس الزين الطيب صالح السودان روز اليوسف كلام محترم المتحدة الشركة المتحدة أحمد الطاهري القنوات الإخبارية إذاعة الراديو 9090 أبرز الأعمال الأدبية أعمال الطيب صالح

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

فى البلكونة مع سيدات عزبة حمادة.. نبيلة مكرم تحضر "إفطار المطرية" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟