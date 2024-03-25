"عُرس الزين" رحلة في أعماق الرواية السودانية مع الطاهري في "كلام محترم"

في إطار البرمجة الرمضانية، يقدم الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف" ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،، برنامجه "كلام محترم" عبر أثير إذاعة الراديو 9090، حيث يتناول فيه أبرز الأعمال الأدبية المصرية.

في حلقة اليوم، استعرض الطاهري ملامح رواية "عرس الزين" للكاتب السوداني البارز الطيب صالح، مشيرًا إلى الشخصية المحورية في الرواية، الزين، الذي يتميز ببساطته وغرابة أطواره، وعلى الرغم من مظهره الذي يثير الرهبة، إلا أن الزين يحظى بحب ومودة الجميع في قريته.

وأضاف الطاهري أن الزين، الذي نشأ يتيمًا وتمتع بخصائص فريدة منذ ولادته، يُعد من الشخصيات البارزة في الرواية، حيث يُنظر إليه على أنه من المباركين أو الدراويش، وقد توجت قصته بزواجه من ابنة عمه الجميلة "نعمة"، مما جعله مثالًا للذوق الرفيع في اختيار الشريك، وأصبح يُعرف بأنه جالب الحظ للفتيات في القرية.

وأضاف أنه تُعد هذه الرواية واحدة من أشهر أعمال الطيب صالح، وتُظهر ببراعة تفاصيل الحياة الاجتماعية والثقافية في السودان.