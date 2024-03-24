الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطاهري يسلط الضوء على رواية "الجوع" وتجسيدها للمعاناة الإنسانية في "كلام محترم"

رواية الجوع
رواية الجوع

ألقى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على الرواية النرويجية "الجوع" للكاتب كنوت همسون، مؤكدًا على الطابع الدرامي القاسي الذي تتسم به الرواية.

وأشار الطاهري خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، إلى أن الرواية لا تعكس الحاجة المادية للطعام فحسب، بل تعبر عن الجوع الروحي والفكري الذي يعتري الإنسان.

وتناول الطاهري بالتفصيل تجربة الكاتب الشخصية خلال فترات الحرب العالمية الثانية والنازية، مشددًا على أن الرواية تبرز جانبًا من الحقبة التاريخية لأواخر القرن التاسع عشر، من خلال قصة البطل الشاب الذي يكافح الجوع في مدينة تزخر بالخيرات.

أحمد الطاهري رواية الجوع كنوت همسون مجلة روز اليوسف القنوات الإخبارية كلام محترم برنامج كلام محترم برامج الراديو إذاعة الراديو إذاعة 9090 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المتحدة الحرب العالمية الثانية النازية

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