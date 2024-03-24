الطاهري يسلط الضوء على رواية "الجوع" وتجسيدها للمعاناة الإنسانية في "كلام محترم"

ألقى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على الرواية النرويجية "الجوع" للكاتب كنوت همسون، مؤكدًا على الطابع الدرامي القاسي الذي تتسم به الرواية.

وأشار الطاهري خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، إلى أن الرواية لا تعكس الحاجة المادية للطعام فحسب، بل تعبر عن الجوع الروحي والفكري الذي يعتري الإنسان.

وتناول الطاهري بالتفصيل تجربة الكاتب الشخصية خلال فترات الحرب العالمية الثانية والنازية، مشددًا على أن الرواية تبرز جانبًا من الحقبة التاريخية لأواخر القرن التاسع عشر، من خلال قصة البطل الشاب الذي يكافح الجوع في مدينة تزخر بالخيرات.