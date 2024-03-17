الانتقام يتجسد في "موبي ديك": الطاهري يناقش الرواية الأسطورية في "كلام محترم"

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن رواية "موبي ديك" للكاتب الأمريكي هرمان ملفيل، تتحدث باختصار عن الانتقام بين بحار يطارد حوت العنبر الأبيض، الذي أغرق سفينة سابقة للبحار نفسه، وقطع ساقه، ليعيش عمره بأكمله على عكاز.

وأوضح الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، أن هذه الرواية جسدت روح الانتقام لدى البحار الذي جمع أكبر عدد من البحارين الذين يميلون لاصطياد الحيتان، وبالفعل طارد البحارة هذا الحوت الأبيض، الذي أطلق عليه اسم "موبي ديك" على متن مركب اسمه "بيكود".

واختتم: "وفي النهاية، أودى بهم هذا الصراع إلى حتفهم، لتعتبر هذه الرواية واحدة من أمتع الروايات عن البحر وصراع الإنسان مع الطبيعة".