الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"كلام محترم".. برنامج لأحمد الطاهرى عن روائع الأدب المصرى على 9090

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج "كلام محترم" على إذاعة الراديو 9090 طوال أيام شهر رمضان المبارك.

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يسلط البرنامج الضوء على أهم 30 رواية وقصة أدبية في مصر، وذلك من خلال تحليلها ونقدها وإبراز أهميتها الأدبية والثقافية.

تفاصيل برنامج كلام محترم 

ويقدم البرنامج رحلة عبر إبداعات كبار الكتاب المصريين، مثل نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وطه حسين، وإحسان عبدالقدوس وغيرهم، وذلك بهدف تعريف المستمعين بأهم الأعمال الأدبية المصرية وتأثيرها على الحركة الأدبية العربية.

يبث برنامج "كلام محترم" في الساعة 3:30 عصرًا، ويعاد الساعة 7:40 مساءً على الراديو 9090.

وتضم الخريطة البرامجية للراديو مجموعة من البرامج المتنوعة، منها:

• برامج صباحية:

"صباحك ومطرحك": تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد، من الأحد إلى الخميس، الساعة 9 إلى 11 صباحًا، على الهواء مباشرة، "فطارك مصري": مع الشيف حسن حسونة، في تمام الساعة 12:40 ظهرًا.

• برامج ثقافية ودينية:

"مكسرات لميس": مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرًا، ويعاد الساعة 12:40 صباحًا، "الظرفاء": تقدمه الإعلامية بسنت بكر، في تمام الساعة 1:10 ظهرًا، ويعاد في 7:50 مساء، "لحظة صفا": من تقديم الدكتور أسامة الأزهري، في تمام 1:30 ظهرًا، ويعاد في الساعة 2 صباحًا، "كلام محترم" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، يبث 3:30 عصرًا، ويعاد الساعة 7:40 مساء، "مع آيات الله" تقديم مي إيهاب ومها مصطفى، في تمام الساعة 4:30 عصرًا، ويعاد 12:30 ظهر اليوم التالي، "كلم ربنا" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، في تمام الساعة 5:30 مساء، ويعاد 12 ظهر اليوم التالي.

• برامج ترفيهية:

فزورة "اعرف مين" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، يذاع الساعة 5 عصرًا، "عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويعاد في تمام الساعة 7:30 مساء، "عربيتك في رمضان": مع معتز عاطف، في الساعة 1:20 ظهرًا، والإعادة 12:50 صباحًا، "حلي ودنك": الموسم الـ11 للإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الساعة 9 مساء من الأحد إلى الخميس في رمضان، ولمدة ساعة على الهواء مباشرة، "مايفوتكش": تقديم الإعلامية عبير بسيوني، يعرض يوميًا في تمام الساعة 10:15 مساء، ويعاد في 10:15 صباحًا، "عمارة الحاج رمضان" تقديم الإعلامي أحمد يونس، الساعة 2:40 عصرًا، ويعاد 8:10 مساء. 

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