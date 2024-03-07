تامر حسني يتألق بـ"وايت بارتي" عالمي في بونتاكانا بالبحر الكاريبي (صور)

أحيا النجم تامر حسني أضخم "وايت بارتي" عالمي في مدينة بونتاكانا التابعة لجمهورية الدومينكان بمنطقة البحر الكاريبي للأمريكتين.

حضر تامر بصحبة تامر يحيى مدير عام شركته ومنسق حفلاته بمصر والعالم، وكان في استقبالهما فادى آبو عاصى بلومار وتامر عبدالمنعم.

تفاصيل الحفل الغنائي



وصعد تامر على خشبة المسرح مرددًا أغنية "حبيتها يا ناس" وسط هتافات وصيحات الإعجاب للجمهور الذي كان أغلبه من النساء، بعدها حرص تامر على توجيه تحية للحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لحفاوة الاستقبال.



وأشعل تامر وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي"، "قسمة ونصيب" .. بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومه الأخير "عشأنجي" منها "خدنا مناعة" ، "أحلى كلام" ، "ما بجيش بالطريقه دي"، "زي الأيام دي"، "سجل يا تاريخ"، "سواحنا" ،"ليه طله".



نجاحات متعددة لتامر حسني

وأعرب تامر حسني عن سعادته الشديدة لنجاح حفله في بونتكانا، وذلك عبر خاصية الأستورى بحسابه على "انستجرام" وعلق قائلا: "حفلة بونتكانا بجد مفاجأه كبيرة ليا مكنتش متوقع أن أغانينا واصلة بالشكل الرائع ده ولمعظم الجنسيات في العالم".

وتابع حسني: "أنا تقريبا غنيت ساعتين والحمد لله أغانيا كانت بتتردد كلها وكأني في بلد عربي والحقيقة أنا كنت خايف من الحفله دي بس بس قولت هروح عشان أعرف حقيقي نتيجه المجهوذ الي بذلته خلال السنين بقا فين من العالم"

واختتم تعليقه قائلًا: "بجد فرحت من قلبي شكرا للجماهير الي سافرت من أماكن كتير في العالم هي بتبقا فرحة شخصيه لمجهود سنين وفرحة عامه لكوني فنان مصري عربي حقيقي محبتكم ليا هونت عليا مجهود وتعب وسفر 42 ساعه رايح جاي".

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النجم تامر حسني

النجم تامر حسني

النجم تامر حسني

النجم تامر حسني

النجم تامر حسني