مصرع شاب سقط داخل ماكينة "درس القمح" في الفيوم

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة "دراس القمح" أثناء عمله عليها، بقرية القط التابعة للوحدة المحلية لقريه سيلا بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدیر أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أول الفيوم يفيد بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من الأهالي بوفاة شاب أثناء عمله على ماكینة لدرس القمح بقريه القط بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

نتائج التحريات والفحص

بالانتقال وإجراء التحريات الفحص تبين وفاة شاب يدعى " رمضان محمد رمضان "، 26عامًا، مقيم بقريه القط التابعة للوحدة المحلية لقرية سيلا، وتبين أنه خلال عمل الشاب على ماكينة دراس القمح، التف جسد المتوفى على عمود كردان مكبس الدراس، مما تسبب في هرس جسده ووفاته مباشرة.



وبسؤال والد الشاب نفى الشبھة الجنائیة وأكد أن أثناء قیام نجله بوضع كمیة من القمح بالماكینة التف جسد نجله على عمود كردان مكبس الدراس، مما تسبب في هرسه أدى إلى وفاته.

وبسؤال شیخ الناحیة، أيد مضمون ما جاء بأقوال والد المتوفي وبتوقیع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة جاءت نتيجة تھتك شديد بأنحاء الجسم.

نقل الجثة للمشرحة

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى التامين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.