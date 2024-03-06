دراما رمضان 2024| سوزان نجم الدين: انتظروني في شخصية ألينار بـ"الحشاشين"

نشرت النجمة سوزان نجم الدين، البوستر الدعائي الخاص بمسلسل الحشاشين والذي تعود من خلاله للسواق الرمضاني المصري هذا العام، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

وكتبت سوزان على البوستر الدعائي انتظروني في رمضان بشخصية ألينار.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في القرن الـ 11 وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبد الرحيم كمال.

ابطال الحشاشين

ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان نيقولا معوض، الفنان إسلام جمال، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة سوزان نجم الدين، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن برومو الحشاشين تخطى حاجز 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه يوم السبت الماضي، حيث من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة DMC ومنصة watch it.

وأظهر البرومو الرسمي للمسلسل العديد من المشاهد المثيرة كما كشف عن حجم الإنتاج للعمل الأضخم خلال موسم دراما رمضان المقبل، خاصة مشاهد المعارك التي ظهرت في البرومو وجودة التصوير لأحداث العمل، وكذلك ملامح من قصة وأحداث المسلسل التاريخي.