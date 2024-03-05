"عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد" على شاشة "الوثائقية"

احتفاءً بذكرى “يوم الشهيد” الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية".

الفيلم الوثائقي "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي يوثق حياة الفريق أول/ عبد المنعم رياض، منذ ميلاده وصولاً إلى دوره في حرب الاستنزاف، ثم لحظة استشهاده على جبهة القتال في التاسع من مارس عام 1969. ويكشف الفيلم عن تفاصيل عملية الرد العسكري التي نُفذت ثأرًا للشهيد البطل عبد المنعم رياض، كما يعرض مشاهد وصورًا تظهر لأول مرة، منها زيه العسكري المخضب بالدماء، الذي يعد رمزًا للتضحية والفداء. الوثائقية تنتج أفلامًا عن نشأة إذاعة القرآن الكريم.

يذكر أنه أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها للفيلم الوثائقي "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، خلال شهر مارس، ويوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس 1964.

ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.