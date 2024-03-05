عندما يحكي شهريار.. حكايات جديدة من "ألف ليلة وليلة" على الراديو 9090

يقدم الراديو 9090، برنامج "عندما يحكي شهريار" لـ رامي الحلواني وإيمان مختار، خلال شهر رمضان المبارك.

يناقش البرنامج مشكلات شهريار مع شهرزاد ضمن حكايات "ألف ليلة وليلة" التراثية بشكل عصري جذاب ومشوق، ويقدم حلولا لها من منظور مختلف.

تفاصيل برنامج عندما يحكي شهريار

يتناول البرنامج العديد من الموضوعات التي تهم المجتمع، مثل العلاقات الزوجية، تربية الأبناء، الضغوطات الحياتية، وغيرها.

يبث البرنامج في تمام الساعة 2:30 عصرًا، ويعاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، على الراديو 9090.

تفاصيل برامج 9090

وتضم الخريطة أيضًا العديد من البرامج الأخرى التي تلبي جميع الأذواق، أبرزها "الراديو بيضحك في رمضان": تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين، و"ستوديو 9090": تقديم نخبة من مذيعي الراديو المتميزين، كل من مينا عطا، إيمان مختار، حسام عصام، أحمد خيري، غدير حسان، هند جاد، محمود الفقي، عبير بسيوني، داليا الخطيب، رضوى حسن، رغدة الشيمي، ويعرض البرنامج من الإثنين إلى السبت من الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين.