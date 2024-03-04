رمزًا للفن.. كيف أعادت "المتحدة" القوة الناعمة لمصر؟

بأعمال مضيئة وأيدي مصرية لديها النظرة والبعد الاجتماعي المنير، استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أن تجسد حالة نجاح شديدة أعادت لمصر هيبتها على المستوى الدرامي، في ظل ركود كبير عانت منه الدراما على مر سنوات عديدة، إلا أن الهيبة التي أحدثتها المتحدة للفن المصري وإعادته للواجهة من جديد، جعل للفن المصري جمهوره يعود لأحضانه من جديد من كل بلدان العالم العربي.

فقدمت الشركة المتحدة خلال سنوات عديدة الكثير من الاعمال الفنية المميزة التي حافظت من خلالها على شكل الهوية المصرية وتقاليدها وعادتها ولعل ابرز هذه الاعمال مسلسل “وبينا معاد” لصبري فواز وشيرين رضا وهو العمل المعروض حاليا ويرصد وقائع من البيت المصري الاصيل الملىء بالتفاهم، كما عرضت خلال الفترة السابقة شكلا مميزًا للمواطن المصري الاصيل من خلال مسلسلي “العمارة” و“بلطو”، وكلاهما اظهر وجوهًا مصرية مليئة بالنضج والحب لكل من حولها، كما اظهرت مسلسلات الشركة شكلا جميلا لمصر بأعتمادها على اظهار الاماكن الجميلة في مصر والاعتناء بالشكل والذوق العام.

وتهتم هذا العام في شهر رمضان بالشكل الجمالي والاعتناء بملابس الممثلين وأماكن تصوير المسلسلات، لتظهر مصر بشكلها الحقيقي الحديث دون اي تعرض لامور غير شائعة واستنثائية كما كانت تهتم بها المسلسلات من قبل ويظهر ذلك في مسلسلات “امبراطورية ميم”، و"بابا جه" وغيرهما.

المتحدة تؤكد نجاحات الدراما المصرية عربيًا

واستطاعت الشركة المتحدة، أن تسعد الملايين من المصريين الذي يعبرون عن أحساسهم بالأعمال الدرامية التي يشاهدونها خاصة في شهر رمضان، فمصر طول عمرها كانت رمزًا للفن العربي حتى ان العالم كله يعلم مقدار مصر الثقافي، الأمر الذي كان تحديد قوي للشركة في الوقوف من جديد على أيدي صلبه تجعل لمصر رونقها الكبير عالميًا من جديد، فالجمهور العربي يعلم مدى تأثير مصر عليهم بأعمالها الفنية المختلفة، ولعل على سبيل المثال اذا كانت دولة عربية تحاول الترويج لبلدها فنيًا تقوم بالاستعانة بالكوادر المصرية الشهيرة والمؤثرة في شعوبهم بخفة الدم المصري وبثقافة فنانيها.

تحدي المتحدة هذا العام يؤكد مدى جازيتها لتكون ذات صيت واسع ومتطور من خلال قوتها الناعمة بالدرما، التي تم اختيار سيناريوهات متنوعة ومميزة ترصد فنًا ثريًا ومغايرًا عما تم صناعته في سنوات الهدوء المصري الذي عانت منه درامتها، لكن هذا العام يشهد تطورًا تعدى الحاجز المحلي بأعمال ذات طبيعة إخراجية وإنتاجية مميزة، ولعل مسلسلي الحشاشين وجودر اكبر دليل على نجاح المتحدة في إستعادة نجاحات الدراما المصرية وانتشارها عربيًا وحتى عالميًا.

ولعل أبرز النجاحات التي قدمتها الشركة هو إبعاد الجوانب السلبية التي شهدتها الدراما المصرية لسنوات كانت بمثابة ناقوس خطر على شعبها، الأمر الذي محته المتحدة وجعلت الاعمال الفنية ترتقي لسنوات التوهج المصرية التي بنيت سمعة مصر عربيًا، ليتم صناعة عشرات الاعمال الفنية المظهره لصورة تليق بمكانة مصر بأعمال فنية مميزة ومختلفة.