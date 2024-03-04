دراما المتحدة.. تنوع وثراء لكل الفئات في رمضان 2024

تحدثت أماني علي، مسؤول الملف الفني بجريدة الدستور، عن تتنوع مسلسلات رمضان للعام 2024 الجديد والتي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت، إن الشركة المتحدة تقدم وجبة دسمة للغاية من المسلسلات التي تناسب جميع الفئات والأذواق، لافتًا إلى أن مسلسل "الحشاشين" مؤخوذه من رواية للكاتب كمال عبد الرحيم، يحمل الكثير من التفاصيل حول تاريخ "جماعة الحشاشين" في تاريخ مصر.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8" الصبح" على فضائية DMC، اليوم الاثنين، إلى أن وجود 2 رواية وهي لمسلسل “عتبات البهجة” للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والذي تعيد الدكتور والفنان يحي الفخراني، بجانب مسلسل ألف وليلة.

وأكدت بطرح للعديد من القضايا من خلال الأعمال الدرامية الرمضانية والتي من أهمها السوشيال ميديا والأنترنت مثل مسلسل "بابا جه" والتي تناقش علاقة الأب بأبنائه والتربية الإيجابية و"إمبراطورية م" لرواية الاستاذ إحسان عبد القدوس حيث جاءت بصياغة درامية مختلفة، و"سابق إندار" وهي قصة مأساة زوجين، بالإضافة إلى الكارتون ومسلسلات الأطفال كمسلسل “يحي وكنوز 3” و"نور"، إضافة إلى المسلسلات الكوميدية والأكشن وغيرهم.

ونفذت شركة المتحدة خريطة درامية كاملة ترضي كل الفئات العمرية بمختلف الاذواق والتنوع الدرامي، وقد كشفت الشركة المتحدة عن أماكن وقنوات عرض الأعمال الدرامية عبر شاشاتها المختلفة.

مسلسلات رمضان 2024

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة

• ON الفضائية

بيت الرفاعي الكبير أوي 8 جودر - ألف ليلة وليلة حق عرب مسلسل كامل العدد +1

• DMC الفضائية

يحيى وكنوز بدون سابق إنذار مسار إجباري فراولة إمبراطورية ميم بابا جه الحشاشين عتبات البهجة

• CBC الفضائية

مليحة سر الهي صيد العقارب محارب

• الحياة الفضائية