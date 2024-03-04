الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة فتى وفتاة من ذوى الإعاقة برصاص قوات الاحتلال بطوباس

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فتاة من ذوي الإعاقة برضوض وفتى بالرصاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

وقد أعلنت فصائل فلسطينية عن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

اشتباكات عنيفة لفصائل فلسطينية مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس

وقالت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: "إننا نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية، ونستهدفها بالرصاص والعبوات المتفجرة".

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل كبير على الحاجز، ما تسبب بأزمة سير كبيرة للمتوجهين إلى الأغوار.

يُذكر أن حاجز تياسير، الذي يفصل بين طوباس والأغوار الشمالية، يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام حركة تنقل المواطنين والوصول إلى أماكن عملهم، خاصة المدرسين، ما يعيق سير العملية التعليمية في مدراس الأغوار الشمالية.