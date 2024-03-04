"بن غفير": حان الوقت لتدمير "حماس" وسنوظف آلاف ضباط الشرطة الجدد بغزة 2025

قال وزير الأمن القومي، الإسرائيلي إيتمار بن غفير: حان الوقت لتدمير حماس وسنوظف الآلاف من ضباط الشرطة الجدد في قطاع غزة العام المقبل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، مفوّض الشرطة كوبي شبتاي، بالسماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق إعلام عبري.

قصر السماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بالدخول للمسجد الأقصى خلال رمضان

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه قبل قرابة أسبوع واحد من بدء شهر رمضان، يطالب بن غفير مفوّض الشرطة بقصر السماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير قال لشبتاي خلال اجتماعهما، الأحد، إنه من الصواب تحديد عدد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى ببضعة آلاف فقط، حتى تكون الشرطة على أتم الاستعداد وقادرة على الرد بسرعة في حالة اندلاع اضطرابات.