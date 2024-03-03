الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

جانتس
جانتس

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان “وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا سيفعل “جانتس” في واشنطن؟”.

وقال التقرير: "بعيدا عن موجه التوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إلا أن زيارة الأخير إلى واشنطن تحمل رسائل ضمنية، فسرتها الشخصيات التي يجتمع معها في الولايات المتحدة والملفات التي يبحثها خلال تلك الزيارة".

وكشف البيت الأبيض، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تبحث مع "جانتس" سبل التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات موضوعات من بينها الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات للقطاع.

ومن جانبه، أكد "جانتس" في بيان له أنه سيناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي التخطيط لما بعد انتهاء الحرب لتمشيط غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية، منوهًا إلى أنه أبلغ "نتنياهو" شخصيا بمبادرة منة بنية السفر من أجل تنسيق الرسائل التي سيتم نقلها في الاجتماعات.

وتتزامن زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المنافس الرئيسي لـ"نتنياهو" على منصبه الحكومي الأبرز داخل تل أبيب مع الوقت التي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته.

وأشار موقع المونيتور الأمريكي إلى أن زيارة "جانتس" لواشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن باتت تفقد صبرها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضه لتخطيط مرحلة لما بعد الحرب، كما تأتي في الوقت الذي انقسمت فيه الحكومة الإسرائيلية ومجلس الوزراء الحربي حول كيفية المضي قدما في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار.

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