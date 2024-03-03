مقررة أممية: الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية اتخذ أبعادًا مرعبة منذ 7 أكتوبر

قالت ريم السالم، المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات إعدام وحملات اعتقال تعسفية بحق المرأة الفلسطينية، وتنفذ هجومًا ممنهجًا على الخدمات الصحية كافة بقطاع غزة.

وتابعت المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الظروف غير مناسبة لأداء المنظمات الأممية مهامها في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادًا جديدة مرعبة منذ 7 أكتوبر، حيث راحت آلاف النساء ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.