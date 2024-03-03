الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بينهم 6 أطفال.. استشهاد 14 فلسطينيًا بقصف إسرائليلي

شهداء
شهداء

عرضت فضائية الغد الإخبارية، في نبأ عاجل استشهاد 14 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال وعدد من المفقودين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية مبنى من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفًا عنيفًا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

رفح قطاع غزة فلسطين طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية آلة الحرب الاسرائيليه غزة

مواد متعلقة

"ليبرمان": حكومة نتنياهو انتهت وعلينا التوجه إلى انتخابات مبكرة

"القاهرة الإخبارية": الجيش الإسرائيلى يوسع عملياته العسكرية فى خان يونس

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ أكثر من 50 غارة جوية على خان يونس

الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلى يتعمد تفجير الأوضاع بالضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة شلومى شمال إسرائيل

"حزب الله" يعلن استهداف ‌‌موقع "جل ‏العلام" بصاروخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة

"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال تستهدف حى الزيتون بغزة

"الأونروا": قتلى عمال الإغاثة والصحفيين فى غزة أكثر من أى صراع آخر

الأكثر قراءة

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الجارديان: إسرائيل تقبل وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع.. وتنتظر رد حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود