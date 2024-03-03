بينهم 6 أطفال.. استشهاد 14 فلسطينيًا بقصف إسرائليلي

عرضت فضائية الغد الإخبارية، في نبأ عاجل استشهاد 14 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال وعدد من المفقودين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية مبنى من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفًا عنيفًا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.