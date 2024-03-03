الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأونروا": قتلى عمال الإغاثة والصحفيين فى غزة أكثر من أى صراع آخر

غزة
غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إننا نسجل في الحرب بغزة عددًا من قتلى عمال الإغاثة والصحفيين أكثر من أي صراع آخر، وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة 

وفي وقت سابق، أكد "لازاريني" أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات من الوصول إلى شمال قطاع غزة ويجب وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية، متابعًا أنه لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة، في حين أن هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق.

الأونروا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الصحفيين في غزة غزة

مواد متعلقة

استئناف مباحثات الهدنة بين إسرائيل وحماس فى القاهرة اليوم

بـ6 إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع قوات الاحتلال

الاحتلال: سفارتنا بواشنطن لن ترافق "جانتس"

الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصراع بين الجيش و"الدعم السريع" يهدد وحدة الدولة السودانية

"إكسترا نيوز" تستعرض الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية

لاستقرار ووحدة أراضيه.. مصر عصب المنطقة ومساندة لا تنتهى للسودان

كاتبة سودانية: دعم مصر غير محدود تجاه الحرب السودانية

الأكثر قراءة

الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود