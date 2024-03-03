"الأونروا": قتلى عمال الإغاثة والصحفيين فى غزة أكثر من أى صراع آخر

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إننا نسجل في الحرب بغزة عددًا من قتلى عمال الإغاثة والصحفيين أكثر من أي صراع آخر، وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة

وفي وقت سابق، أكد "لازاريني" أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات من الوصول إلى شمال قطاع غزة ويجب وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية، متابعًا أنه لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة، في حين أن هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق.