الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصراع بين الجيش و"الدعم السريع" يهدد وحدة الدولة السودانية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الزيارة الرسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، والتي يأتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 زيارة رئيس مجلس السيادة للقاهرة اليوم تأتي في توقيت هام للغاية

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، إن زيارة رئيس مجلس السيادة للقاهرة اليوم تأتي في توقيت هام للغاية لكلا البلدين، خاصة وأن السودان الشمالية والجنوبية مهددة بمزيد من الانقسامات بسبب وجود آفة الانحياز للقبلية والأحزاب.

وأكد، أن مصر تنظر إلى غاية واحدة وهو الانتماء لقارة واحدة، منوهًا أن انقسامات الجيش في السودان ما بين جيش رئيسي وقوات "الدعم السريع"، يهدد وحدة الدولة وبالتالي هي بحاجة قصوى للتعاون مع الدولة المصرية، حتى تكون ضامنا لعودة وحدة السودان تحت راية واحدة.

 مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني لا يشعرون بأي غربة

وأشار إلى أن مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني لا يشعرون بأي غربة، لافتًا أن ما حدث في دولة سوريا التي أصبح بها جيوش أمريكية وفرنسية حتى إسرائيل هو ما نخشى حدوثه في دولة السودان.

واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحل لا يأتي من أبناء البلد نفسه بل يفرض الطرف الخارجي والأجنبي الحل الذي يناسبه، وربما لا ينفذ وحدة الدولة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في قصر الاتحادية، اليوم الخميس، لبحث سبل التعاون.

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