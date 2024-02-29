الخميس 29 فبراير 2024
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توك شو

كاتبة سودانية: دعم مصر غير محدود تجاه الحرب السودانية

أمل أبو القاسم الكاتبة
أمل أبو القاسم الكاتبة الصحفية السودانية

علقت أمل أبو القاسم، الكاتبة الصحفية السودانية، على الزيارة الرسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، والتي يأتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت "أبو القاسم" في مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن زيارة "البرهان" لمصر هي زيارة منتظرة من جانب الطرفين، لمناقشة الأوضاع الداخلية في السودان، بعتبار أن مصر دولة جوار جغرافي ودولة علاقات تاريخية ودبلوماسية وكذلك مناقشة تطور العلاقات بين البلدين.

وأكدت، لأن دعم مصر غير محدود من قبل الحرب السودانية، لافتة أن الدولة المصرية من قبل الحرب كانت تستضيف أكثر من 5 مليون مواطن سوداني، وبعد الحرب كانت يدها بيضاء على السودان في إرسال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الكاتبة الصحفية السودانية، أن هناك تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والسودان، وتأتي الزيارة في نطاق  تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقدير أفضال مصر العديدة،  بالإضافة إلى مناقشة قضايا جديدة إقليمية ودولية وداخلية سودانية، وايضا القضايا التي تتعلق بالإشكالات التي يعاني منا السودانيين القائمين في مصر، مع الخروج من هذه النقاشات بحلول ملموسة وعملية تطبق على أرض الواقع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في قصر الاتحادية، اليوم الخميس، لبحث سبل التعاون.

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