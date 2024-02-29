"وول ستريت": جنود وقائد إسرائيلى يؤكدون صعوبة تدمير "حماس"

أفادت فضائية الغد الإخبارية، اليوم الخميس، بأن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تصريحات عن جنود وقائد إسرائيلي، قالوا خلالها إن كثيرين في الجيش الإسرائيلي قلقون من أن تراكم الانتصارات التكتيكية قد لا يؤدي لنصر دائم بغزة، لافتين إلى أن العديد من الجنود يتساءلون عن الهدف من جهودهم في ظل غياب خطة واضحة.

"حماس" تقتل الجنود الإسرائيليين بوضع شراك خداعية في المباني بغزة

وأوضح الجنود أنه سيكون من الصعب للغاية تدمير "حماس"، خاصة أنهم يحاولون قتل قواتنا بوضع شراك خداعية في المباني بجميع أنحاء غزة، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يجد حلًا منهجيًا للعثور على أنفاق حماس وتدميرها.

فيما أكد قائد الفرقة 98 الإسرائيلية بخان يونس أن إخراج مقاتلي حماس من الأنفاق هو التحدي الأكبر.