الأمم المتحدة: يتوجب على الدول الكبرى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة

أكد بن سول، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة.

وقال، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إنه يتوجب على الدول الكبرى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، كما يتوجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الدولية ومستمرة في مهاجمة المدنيين.

وتابع أن محكمة العدل في حكمها الأخير ألزمت إسرائيل بتجنب خطر الإبادة الجماعية، كما أن إسرائيل قد تكون عرضة لاتهامها بارتكاب جرائم حرب، موضحًا أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيلحق أضرارًا كبيرة بالمدنيين في قطاع غزة.

واختتم بأن الصحفيين في قطاع غزة يواجهون أوضاعًا خطيرة، ويجب العمل على حمايتهم وتجنب استهدافهم، وعلى إسرائيل أن تكون أكثر وعيًا، وأن تلتزم بحماية الصحفيين في القطاع.