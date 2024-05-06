الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا تدخل موسوعة جينيس بأطول رغيف خبز فى العالم

جريدة الدستور

تمكن خبازون فرنسيون من إعداد أطول رغيف خبز فرنسى فى العالم، بطول 140.53 متر ليستردوا الرقم القياسى الذى انتزعته إيطاليا قبل 5 سنوات، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وشهدت منطقة سورين فى باريس إعداد الرغيف الذى يزيد طوله على الرغيف التقليدى بمقدار 235 مرة تقريبا، وذلك خلال فعالية للاتحاد الفرنسى للخبازين وطهاة المعجنات.

وكان أطول رغيف خبز فرنسى مسجلا فى السابق باسم إيطاليا وجرى إعداده فى مدينة كومو فى يونيو 2019 وبلغ طوله حينئذ 132.62 متر.

وبدأ الخبازون الفرنسيون فى إعداد الرغيف وتشكيله فى الساعة الثالثة صباحا قبل وضعه فى فرن مصمم خصيصا لهذا الغرض.

وقال أحد الخبازين ويدعى أنتونى أريجولت بعد موافقة لجنة التحكيم فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية على الرغيف "لقد تحققنا من صحة كل شيء، نحن جميعا سعداء للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسى وتحقيقه فى فرنسا".

وقُطع جزء من الرغيف الفرنسى ووُزع على الجمهور، وسوف يعطى الجزء المتبقى للمشردين.

الأكثر قراءة

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

«مصر كلها شايفة».. هل استحق حسام حسن الطرد أمام الزمالك؟

"أبو الهول": إسرائيل هربت أسلحة لحماس لتظهر للعالم أن الانتفاضية ليست سلمية

الفنان حكيم يشعل ليالي مصر ويرقص الجميع على أنغام أغانيه في ليالي مصر والربيع على

استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلى على منزل فى رفح

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة طولكرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة للأونروا

إيهود باراك ينتقد نتنياهو: يقود إسرائيل نحو الهاوية فى مواجهة حماس

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين