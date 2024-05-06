فرنسا تدخل موسوعة جينيس بأطول رغيف خبز فى العالم

تمكن خبازون فرنسيون من إعداد أطول رغيف خبز فرنسى فى العالم، بطول 140.53 متر ليستردوا الرقم القياسى الذى انتزعته إيطاليا قبل 5 سنوات، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وشهدت منطقة سورين فى باريس إعداد الرغيف الذى يزيد طوله على الرغيف التقليدى بمقدار 235 مرة تقريبا، وذلك خلال فعالية للاتحاد الفرنسى للخبازين وطهاة المعجنات.

وكان أطول رغيف خبز فرنسى مسجلا فى السابق باسم إيطاليا وجرى إعداده فى مدينة كومو فى يونيو 2019 وبلغ طوله حينئذ 132.62 متر.

وبدأ الخبازون الفرنسيون فى إعداد الرغيف وتشكيله فى الساعة الثالثة صباحا قبل وضعه فى فرن مصمم خصيصا لهذا الغرض.

وقال أحد الخبازين ويدعى أنتونى أريجولت بعد موافقة لجنة التحكيم فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية على الرغيف "لقد تحققنا من صحة كل شيء، نحن جميعا سعداء للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسى وتحقيقه فى فرنسا".

وقُطع جزء من الرغيف الفرنسى ووُزع على الجمهور، وسوف يعطى الجزء المتبقى للمشردين.