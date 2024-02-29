الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

“CNN”: مخاوف من قيام إسرائيل بعملية برية فى لبنان

عملية برية في لبنان
عملية برية في لبنان

قالت "CNN" عن مسئولين بالإدارة والاستخبارات الأمريكية، إن هناك مخاوف من قيام إسرائيل بعملية برية في لبنان أواخر الربيع أو أوائل الصيف المقبل، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية".

وتابع المسئولون، اليوم الخميس، أننا نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن إسرائيل تهدد بعملية عسكرية في لبنان لمحاولة الضغط للتوصل لاتفاق بشأن الحدود.

وأكددت "CNN" عن مسئولين بالإدارة والاستخبارات الأمريكية، أن أي عملية برية إسرائيلية جنوبي لبنان قد تؤدي إلى تصعيد كبير لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

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