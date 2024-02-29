الهلال الأحمر الفلسطينى: نأمل بوجود تحرك دولى جاد لوقف المجاعة فى غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن وفيات الأطفال يوميًا في مناطق شمال قطاع غزة تأتي جراء انعدام الغذاء والماء والدواء.

ضغوط لإلزام الاحتلال بوقف التجويع والالتزام بالقوانين الدولية

وتابعت الجمعية وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أننا نتواصل مع المنظمات الدولية وهناك ضغوط لإلزام الاحتلال بوقف التجويع والالتزام بالقوانين الدولية.

وأضافت أننا نأمل بوجود تحرك دولي جاد وحقيقي لوقف المجاعة في قطاع غزة، لأن سوء الأوضاع الإنسانية فاق كل الحدود.