الخميس 29 فبراير 2024
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المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال يتعمد تعميق أزمة التجويع فى غزة وشمال القطاع

المرصد الأورومتوسطي
المرصد الأورومتوسطي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال يتعمد تعميق أزمة التجويع في مدينة غزة وشمال القطاع بهدف دفع السكان إلى التهجير القسري من مناطقهم.

وتابعت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن عمليات النقل الجماعي للمدنيين الجياع تأتي في وقت تستمر فيه محاولات الاحتلال تفريغ غزة وشمالها من السكان الذي بقوا فيها، لافتًا إلى أن الاحتلال يتعمد تعميق أزمة التجويع الكارثية لجميع سكان غزة بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها ومنع عرقلة إدخال وتوزيع المساعدات.

وأكد أن سكان مدينة غزة وشمالها تلقوا اتصالات هاتفية من الاحتلال يطالبهم فيها بالنزوح إلى وسط وجنوب القطاع من أجل تفادي الموت جوعًا.

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