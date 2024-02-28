الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: العالم يواجه تحديات وأزمات صعبة تفرض أوضاعًا تطلب الوحدة والثبات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإقليم والعالم يواجهون اليوم تحديات كبيرة وأزمات صعبة تفرض أوضاعًا تطلب الوحدة والثبات.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل "قادرون باختلاف 5": “أنه تم اختيار طريق العمل والصبر والتضحية، ثقة منا في قدرات الشعب العظيم واستلهامًا بما نراه دائمًا في أبنائنا من ذوي الهمم بالقدرة على تحمل الصعاب والنجاح رغم كل المعوقات”.

وأضاف، أنه وجه الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عملية توظيفهم في الجهات الحكومية، بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلًا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف.

السيسي قادرون باختلاف 5 خدمات ذوي الهمم حفل قادرون باختلاف 5 الرئيس السيسي صندوق قادرون باختلاف

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