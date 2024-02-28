قادرون باختلاف 5|الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "العيلة الكبيرة"

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض فيلم بعنوان "العيلة الكبيرة".

وعرض الفيلم أمنيات أمهات ذوي الهمم عن رعاية أبنائهم بعد وفاتهم وقلقهم الشديد من هذا الأمر.

واستعرض الفيلم كلمة الرئيس السيسي العام الماضي من احتفالية "قادرون باختلاف" قائلًا: “اللي خلق الكون مُقدره ومسيطر عليه سيطرة فوق تصورنا كلنا مهيمن على مُلكه، وكل خطوة فيه وكل نفس محسوب ومقدر، والدنيا ماشية بقالها آلاف السنين بكل حاجه، لا دا خلص ولا دا راح هو موجود، ودا مش معناه ان الدولة ملهاش دور”.

ورصد الفيلم جهود الدولة المصرية في مشاركة جميع ذوي الهمم بإعاقتهم المختلفة بختلف المؤسسات التعليمية والعملية والاجتماعية والسياسية.

وعبر ذوي الهمم عن فرحتهم وسعادتهم عن مساعدة الدولة المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلين:"عايزة أقوله بشكرك جدًا عشان أنت بتعملنا حاجات نفعانا، وهو خلا الناس تقدرنا وتحترما أكتر، وبأت معملتها معانا زي القمر، أحنا بنحبوا جدا".

وتنطلق اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.