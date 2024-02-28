المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى سيضاعف إنتاج الذخيرة لأكثر من مليونى قذيفة سنويًا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيضاعف إنتاج الذخيرة إلى أكثر من مليوني قذيفة سنويًا بحلول نهاية 2025.

وتابعت، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه على الاتحاد الأوروبي النظر في استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا، وحثت الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد في مجال السياسة الدفاعية بـ"حان الوقت لبدء نقاش حول استخدام الأرباح الوفيرة من الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية مشتركة لأوكرانيا".

وأكدت: "ليست هناك رمزية أقوى ولا استخدام أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا أكثر أمانًا للعيش فيه".