رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: "مصر أثبتت حضارتها بالرحمة"

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية، إن احتفالية قادرون باختلاف ينتظرها ذوة الهمم عام بعد عام وينتظرها الملايين بالوطن العربي، فقد أصبح هذا اليوم شمساً إيجابية للحب والصدق تشرق فيتطلع إليها الجميع آمنون أن ينالهم نصيب من دفئها وبركة اليوم.

وتابعت خلال كلمتها في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "هل تعلمون ما هي أول علامة للحضارة فى تاريخ الانسان أنها الرحمة بمساعدة شخص ما على تجاوز مصاعب الحياة هي نقطة البداية للحضارة، فهي أثبتت حضارتها بالرحمة".

وأضافت، “وقد أثبتت مصر أنها بلد الحضارة ونحن اليوم مع القادرين باختلاف نثبت للعالم أن الرحمة والمسؤولية المجتمعية هى جزء أصيل من معدن الشعب المصري ورئيس الشعب المصري، ولقد فتحنا قلوبنا للعدل والإنسانية وقف شامخين بجانب الحق أينما كان فليشد كلً منا من أزر الآخر لنتخطي الازمات فلن نيأس ولن نقف بل سنتعلم من القادرون باختلاف (التحدي - المثابرة - التغلب على الظروف والنهوض من جديد)، معك سيادة الرئيس سنحقق إنجازًا يوماً بعد يوم فلقد قدمت الكثير والكثير لهذا البلد ولكن ما قدمته لقضية الأشخاص ذوي الهمم من إنجازات ومكتسبات فسوف يجازيك الله عنه خير الجزاء، فقد أنصفتهم وخرجت بهم من ظلمات التجاهل والإنكار إلى إثبات وجودهم والحصول على حقوقهم لذا فالنيابة عن الملايين من القادرون باختلاف وذويهم نقول (شكرا سيادة الرئيس)".