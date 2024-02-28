كريم محمود عبدالعزيز يشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف 5"

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز في النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين في الدولة.

وعبر خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، عن سعادته وامتنانه للوقوف أمام الرئيس وحضوره وسط ذوي الهمم، قائلًا: "سعيد جدًا بوجودي مع حضراتكم ومع قادرون باختلاف".

وتنطلق اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.