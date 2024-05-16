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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أول شحنة مساعدات بريطانية تبحر من قبرص إلى غزة

شحنة مساعدات بريطانية
شحنة مساعدات بريطانية تبحر من قبرص إلى غزة

أعلنت بريطانيا، أمس الأربعاء، مغادرة أول شحنة تضم نحو 100 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة، ويتوقع أن تصل إلى القطاع بحرًا عبر ميناء عائم شيّده الجيش الأمريكي ويبدأ تشغيله قريبًا.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان "غادرت المساعدات البريطانية قبرص في أول عملية تسليم إلى الميناء العائم الجديد في غزة".

 

يأتي ذلك بعدما أعلن "البنتاجون"، الثلاثاء، أن الميناء العائم الذي تم تجميعه لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة سيصبح جاهزًا "في الأيام المقبلة".

 

وأضاف البيان أن هذه الشحنة ستشمل "ما يقارب 100 طن" من المساعدات "لا سيما 8400 وحدة" لمآوي موقتة مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.

 

وأشارت الخارجية البريطانية أنه سيتم توزيع المساعدات في قطاع غزة "في أسرع وقت".

 

ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله "(الأربعاء) أول شحنة مساعدات بريطانية.. تشكل محطة مهمة في زيادة" تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وأضاف: "لكننا نعلم أن هناك حاجة للمزيد خاصة عن طريق البر"، مؤكدًا أن بريطانيا "ستواصل جهودها لفتح المزيد من سبل وصول" المساعدات الى القطاع.

 

وتقول لندن إن بدء تشغيل هذا الممر البحري "لا يغني عن نقل المساعدات برًا، الوسيلة الأكثر فعالية" لدعم سكان غزة.

 

وتؤكد لندن أنها "تواصل حثّ إسرائيل على الوفاء بالتزامها السماح بدخول 500 شاحنة مساعدات على الأقل إلى غزة" يوميًا.

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