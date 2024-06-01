السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بريطانى: استراتيجية زيلينسكى وسيرسكى تصب فى صالح روسيا

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن استراتيجية فلاديمير زيلينسكي وألكسندر سيرسكي في الدفاع تسمح لروسيا باستنزاف القوات الأوكرانية بشكل أكبر.

وأوضح ميركوريس في قناته على موقع "يوتيوب"، قائلًا إن "استراتيجية فلاديمير زيلينسكي وألكسندر سيرسكي لحماية كل متر، تسمح لروسيا باستنزاف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل أكبر".

وأضاف: "إن سياسة زيلينسكي وسيرسكي هي حماية كل متر من الأراضي الأوكرانية.. في الواقع الاستراتيجية التي يعتمدان عليها حاليا تسمح لروسيا باستنزاف القوات الأوكرانية ببطء من أجل اللعب على أخطاء زيلينسكي وسيرسكي".

وأشار إلى أن "القوات الأوكرانية ستكون مستنفدة للغاية، بحيث من السهل على القوات الروسية المضي قدمًا، والأمر الغريب أن القوات الأوكرانية تحتفظ بقوات في أماكن لا تؤدي فيها أي دور استراتيجي حقيقي".

وعلق الخبير البريطاني قائلًا: "قد يبدو هذا غريبًا، لقد قلت مرارًا وتكرارًا إنني لا أفهم سبب تضحية الأوكرانيين بهذا العدد الكبير من الجنود والمعدات، والدفاع عن مواقع من المستحيل حمايتها".

وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو، موضحًا أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد". 

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