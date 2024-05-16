الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 16 مايو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الحفاظ على مواقيت الصلاة في مواعيدها من العبادات المهمة التي يجب الحفاظ عليها للركن الثاني من أركان الإسلام لأن الصلاة هي عماد الدين.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 15 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر وفق التوقيت المحدد لكل صلاة فيها.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م 

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:42  م

موعد أذان العشاء: 9:11 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:22 ص

موعد أذان الظهر: 12:57  م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:50 م

موعد أذان العشاء: 9:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:12  ص

موعد أذان الظهر: 12:47 م 

موعد أذان العصر: 4:26 م

موعد أذان المغرب: 7:41 م

موعد أذان العشاء: 9:11 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:42  م

موعد أذان العشاء: 9:11 م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر:  4:25 ص

موعد أذان الظهر: 12:53  م 

موعد أذان العصر: 4:28   م

موعد أذان المغرب: 7:43 م

موعد أذان العشاء: 9:10  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:18  ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م 

موعد أذان العصر: 4:28  م

موعد أذان المغرب: 7:42 م

موعد أذان العشاء: 9:11 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:31 ص

موعد أذان الظهر: 12:50  م 

موعد أذان العصر: 4:19  م

موعد أذان المغرب: 7:34 م

موعد أذان العشاء: 8:58  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:33  ص

موعد أذان الظهر:  12:45 م 

موعد أذان العصر: 4:08 م

موعد أذان المغرب: 7:25 م

موعد أذان العشاء: 8:46  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:07 ص

موعد أذان الظهر: 12:41 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:34  م

موعد أذان العشاء  9:04 م

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فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة؟

 

مواعيد الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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